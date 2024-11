Frontale auto - moto a Bagnolo Mella: arriva l'elisoccorso.

Attimi di apprensione oggi pomeriggio (venerdì 22 novembre 2024) a Bagnolo Mella. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16 in codice rosso in via Brescia.

Dove si è verificato

Anche se la dinamica del sinistro resta ancora da chiarire nel dettaglio, dalle prime ricostruzioni pare che all'origine vi sia stato un frontale tra moto e auto alla rotonda del supermercato Conad di via Brescia. Sembra che il giovane di 22 anni abbia perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando, per cause ancora da verificare.

Attivata la macchina dei soccorsi

La buona notizia è che stava procedendo a velocità ridotta il che ha impedito che l'impatto fosse troppo violento. Ad intervenire sul posto un'automedica, un'ambulanza e, ad alzarsi in volo da Bergamo anche l'elisoccorso che ha trasportato il 22enne in ospedale. Il giovane ha riportato una frattura scomposta, non è in pericolo di vita.

