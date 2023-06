Grave incidente: coinvolto un tredicenne

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio: l'auto messa in moto per sbaglio dal ragazzo è piombata in strada fuori controllo.

L'incidente

Un normale pomeriggio si è trasformato rapidamente in un grave episodio. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: non si sa per quale motivo il ragazzo di 13 anni, probabilmente per gioco, si è messo al volante della vettura di famiglia. Forse non si è reso nemmeno conto di aver acceso il mezzo che è partito con violenza prima sfondando il portone dell'abitazione e poi piombando in via Vittorio Emanuele, fortunatamente non transitavano altri mezzi, ma la vettura ha finito la sua corsa contro l'abitazione del vicino di casa. Immediati i soccorsi: sul posto due ambulanze, la Polizia locale e i Vigili del fuoco di Verolanuova. Il tredicenne è stato portato immediatamente all'ospedale per traumi e il rischio di amputazione di un piede.

Le immagini