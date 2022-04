Grande partecipazione a «Skateboard senza limiti» a Palazzolo.

Infatti, con 170 voti l’associazione sportiva dilettantistica Wave Skatepark – che gestisce gli impianti delle ex piscine, ora diventate uno tra i più grandi skatepark del Nord d’Italia – aveva ottenuto il finanziamento da parte del Comune di 60mila euro. Fondi appunto totalmente comunali – facenti parte dei 200mila messi a disposizione dalla Giunta Zanni per il Bilancio Partecipativo – che sono stati investiti in tre filoni d’opera.

Nello specifico, si è trattato del nuovo impianto d’illuminazione notturno a luci LED: cinque pali che a loro volta sostengono complessivamente 16 punti luci ad alta prestazione e basso consumo energetico; della realizzazione di una nuova mini rampa da skate, destinata ai bambini, ora più performante; e infine dell’installazione di giochi per i più piccoli.

Un punto, quest'ultimo, che si sposa con quanto già fatto dall’associazione Wave Skatepark – che qui promuove la cultura sportiva per tutte le età – e che è andato di pari passo con l’acquisto da parte dell’associazione stessa di due carrozzine freestyle per permettere anche alle persone diversamente abili, in particolare proprio ai bambini, di praticare lo skate grazie alla WCMX, la Wheelchair Skateboarding, ovvero la disciplina che si pratica con la sedia a rotelle e che permette di eseguire manovre e figure acrobatiche (trick), sfruttando rampe e ostacoli presenti nello skatepark e imparando a divertirsi attraverso il movimento con la propria carrozzina.