L'iniziativa

All’evento, in programma il 2 aprile, saranno presenti anche 11 atleti disabili provenienti dalla Germania

Una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione, un appuntamento che si preannuncia davvero ricco di emozioni: sabato 2 aprile lo skatepark di Palazzolo ospiterà la prima grande giornata italiana di «Skateboard senza limiti»; ci sarà la possibilità di provare lo skateboarding adaptive e il WCMX (motocross per sedia a rotelle), di partecipare a discussioni e confronti, di assistere a demo di atleti nazionali e internazionali, e soprattutto di divertirsi e rilassarsi con laboratori, corsi di yoga e tanto altro. Un evento straordinario al quale parteciperanno 11 atleti tedeschi con disabilità e due «stelle» italiane come Ilaria Naef, campionessa di WCMX, e la skater piemontese Giovanna Rinaudo. Ma per l’occasione sarà presente anche la medaglia di bronzo paralimpica di Palazzolo, Veronica Yoko Plebani.

Tra sport e inclusione: "Skateboard senza limiti" fa tappa a Palazzolo

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Poison Wave, che da anni gestisce la struttura di via Gavazzino e che grazie all’ultimo bilancio partecipativo (60mila euro) promosso dal Comune è stata in grado di implementare il sistema di illuminazione, di acquistare una carrozzina WCMX e di installare una mini-rampa e altre rampe per disabili all’interno delle vasche.

«Siamo molto contenti di poter ospitare questo evento - ha spiegato il presidente dell’associazione Sebastiano Rossi, skater di Palazzolo - Ci stavamo lavorando da circa due anni e a causa del Covid l’appuntamento è stato rinviato. Ma finalmente ci siamo».

La giornata è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Fisr (Federazione italiana sport rotellistici), di BNKR Hybrid Skatepark (realtà romana all’avanguardia su questo tema), Sit ‘N’ Skate e Skateboard E.V. Hamburg, a testimonianza dell’importanza dell’evento, che è stato patrocinato dall’Amministrazione comunale di Palazzolo. Sabato 2 aprile, infatti, all’inaugurazione dovrebbero essere presenti il sindaco Gabriele Zanni e l’assessore allo Sport Alessandra Piantoni. Ma a Palazzolo sono attesi anche importanti personaggi come il presidente del Cip (Comitato italiano paralimpico) Luca Pancalli e altre istituzioni regionali.

Le attività

Durante la giornata, aperta a tutti e gratuita, sarà possibile provare le diverse discipline. Ma saranno attive anche un’area Expo, aperta a tutte le realtà che si occupano di disabilità (un modo intelligente di fare rete), e un’area talk, dove ci si confronterà sul valore della disabilità: da Roma sarà presente Paolo Pica, istruttore, formatore e promotore della didattica «Skating in the dark» per non vedenti. Insomma, un evento dall’enorme valore sociale capace di parlare e dialogare all’insegna di questo fantastico sport.

Per conoscere i dettagli dell’evento e avere informazioni su come partecipare alle varie aree è possibile consultare i canali social dell’associazione. Oppure contattare Rossi al 340.4158727 o scrivere all’indirizzo mail infopoisonwave@gmail.com.