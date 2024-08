Gli stacca il dito a morsi sul treno, le foto dell'arresto.

I fatti risalgono a giovedì 1 agosto 2024 quando un ragazzo di 29 anni in evidente stato di agitazione e residente a Pompiano ha staccato a morsi il dito di un passeggero. Le fasi concitate dell'arresto, come riporta PrimaLaMartesana, hanno visto l'impiego di tre pattuglie di Carabinieri della Compagnia di Pioltello, una della Polizia Locale oltre all'intervento degli agenti della Polfer.

Un fatto che ha suscitato di certo lo sdegno e che, come se non bastasse, ha comportato anche non pochi disagi per i passeggeri del treno 10937, teatro degli avvenimenti. Lo stesso è infatti rimasto a lungo fermo giovedì sera nella stazione di Pioltello per consentire alle Forze dell'Ordine di arrestare il 29enne. Il giovane una volta salito sul treno ha tirato calci e pugni ai vetri del vagone. Ha poi aggredito una donna sudamericana ed infine il 27enne originario della Bergamasca colpevole, secondo il 29enne, di averlo guardato di sbieco.

Ha cercato di dimenarsi fino all'arrivo in caserma

Al culmine dell'aggressione e dopo che alcuni passeggeri erano corsi in aiuto del 27enne, il 29enne (lottatore di Mma, arti marziali miste) sentendosi braccato, ha morso la mano della vittima staccandogli di netto la terza falange del dito medio. Una volta nelle mani delle forze dell'ordine, il 29enne ha continuato a dimenarsi fino all'arrivo in caserma. Il 27enne è stato operato, per lui una prognosi di 60 giorni.

