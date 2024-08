Aggredisce un ragazzo e gli stacca un dito a morsi: viaggio da incubo sul treno.

Una vicenda shock che ha visto come protagonista un 29enne di Pompiano il quale ha aggredito un ragazzo per poi staccargli un dito a morsi, fatto che ha portato il treno a fermarsi per quasi un'ora. L'aggressore è rimasto a terra nel primo vagone dopo essere stato fermato dai passeggeri a seguito dell'aggressione. Il ferito, un 27enne residente nella Bergamasca, è stato soccorso dai sanitari del 118 sulla banchina di Pioltello.

Come racconta PrimaLaMartesana e come è facile immaginare i passeggeri che, loro malgrado, ieri (giovedì 1 agosto 2024), si sono trovati a dover scendere dal treno alla fermata di Pioltello a seguito dell'aggressione avvenuta nel tratto tra Lambrate e Seggiano, sono rimasti senza parole. Un'aggressione nata dal nulla nei confronti di un 27enne residente nella Bergamasca ad opera di un 29enne italiano residente a Pompiano il quale, dopo averlo preso a pugni è arrivato a staccargli di netto un dito a morsi.

Aggredisce un ragazzo e gli stacca un dito a morsi

Il 29enne è salito sul treno alla stazione di Lambrate già in evidente stato di agitazione, senza maglietta e con tutta probabilità sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Una volta sul convoglio ha iniziato a prendere a pugni i finestrini e i sedili. Ha inoltre speso parole poco gentili nei confronti di una donna sudamericana seduta in uno dei vagoni.

Insomma un atteggiamento che non poteva passare inosservato, ecco che nel momento in cui il suo sguardo ha incontrato quello del 27enne è scattata l'aggressione che ha preso il via con alcuni pugni al volto. Il 27enne bergamasco è riuscito a bloccarlo, ad intervenire in suo soccorso anche alcuni passeggeri. Il 29enne, sentendosi circondato, ha così reagito dando un morso alla mano del 27enne con il quale gli ha staccato di netto un pezzo della falange del dito medio.

In manette

I passeggeri sono riusciti a bloccarlo a terra, quindi il treno è stato fatto fermare proprio alla stazione di Pioltello. A bordo sono saliti i Carabinieri della Compagnia cittadina e della Stazione di via Morvillo, gli agenti della Polizia Locale di Pioltello Rodano e successivamente anche il personale della Polizia Ferroviaria. Intanto automedica e ambulanza della Croce Bianca di Paullo sono giunti in stazione per prestare soccorsi al 27enne. L'aggressore è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore.