Gli elfi di Babbo Natale arrivano alla Rsa Gambara Tavelli

Tanti Elfi con maglioni rossi e corna da renna si sono recati in visita alla Rsa Gambara Tavelli di Verolanuova con una missione importantissima.

Tanti doni per i nonni

I Giovani X Verola si sono trasformati in Elfi di Babbo Natale per un giorno. Nelle settimane precedenti avevano chiesto ai nonni dell'Rsa Gambara Tavelli di scrivere una letterina esprimendo un desiderio, complice l'intera comunità di Verolanuova che ha donato generosa, i nostri sono riusciti ad acquistare non solo quanto desiderato, ma molto di più.

"La nostra iniziativa ha voluto creare un legami tra i giovani ed i nonni della nostra comunità - ha spiegato Nicolò Bertolini, di Giovani X Verola e ideatore dell'iniziativa - abbiamo voluto rendere questo periodo ancora più magico".

Così tra maglioni, profumi, stelle di Natale e davvero tanto altro i nonni dell'Rsa hanno vissuto un momento di grande emozione che hanno condiviso con i ragazzi che in questa iniziativa hanno messo il cuore. Soddisfatto anche Giuliano Tirelli, presidente dell'Rsa.