L'incidente sul lavoro era avvenuto nel 2019 a Capriolo.

Giovane padre di famiglia morì in azienda: condannato il titolare

Il pm aveva chiesto 2 anni e 4 mesi per il titolare dell'azienda dove nel 2019 morì il giovane padre di famiglia di Capriolo, Oscar Belotti (nella foto). Ma ieri, giovedì, il gup del Tribunale di Brescia ha condannato l'imprenditore a 1 anno e 4 mesi pena sospesa.

Il fatto

La notizia aveva sconvolto l'intera comunità: in tanti avevano partecipato al funerale del giovane padre di famiglia. Oscar Belotti si è spento il 30 maggio, poco prima delle 16. Con lui in quel momento non c’era nessuno, ma è stato ritrovato poco dopo quando l’incidente, che ha visto coinvolto un tornio, era già avvenuto. A trovarlo era stato un collega giovanissimo, per lui era stato un vero shock. L’uomo era stato trascinato dal macchinario: per lui non c’era stato nulla da fare.