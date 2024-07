Gatto scivola nel canale, salvato dai Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco salvano un gatto in difficoltà

Un pomeriggio concitato che, però, si è concluso con un lieto fine: oggi (mercoledì 3 luglio 2024) verso le 16 una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata impegnata nel salvataggio di un gatto.

L'animale, per cause ancora da comprendere, è scivolato nell'argine del canale che costeggia via Mazzini nel comune di Rezzato.

Spaventato ma in buone condizioni

Gli operatori una volta raggiunto l' animale, un po' spaventato ma in buone condizioni, lo hanno consegnato all' utente che ne aveva segnalato il pericolo.