Gattini abbandonati in uno scatolone: aspettano di essere adottati.

Sono stati ritrovati a Paitone, in via del Pomo, chiusi in uno scatolone di cartone a seguito della segnalazione di un cittadino: erano in sette cuccioli abbandonati da poco. Una volta recuperati sono stati portati al veterinario che li ha visitati e accuditi. In pochi mesi sono oltre quaranta i casi di abbandono nel solo territorio del comune di Paitone.

L'appello dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione comunale di Paitone ha diffuso la notizia sui social e si è così espressa a tal proposito: