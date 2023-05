Gambara ricorda il maestro di karate Claudio Zucchelli.

Memorial Claudio Zucchelli

Ha preso il via questa mattina e continuerà per tutta la giornata di oggi, domenica 7 maggio, la 12esima Coppa Città di Gambara con il memorial Claudio Zucchelli in ricordo del maestro di karate scomparso a luglio dello scorso anno a soli 65 anni. L'evento si tiene nella palestra delle scuole medie ed è organizzato dal Gruppo Sportivo Karate Gambara con A.M. Karate Carpenedolo e con il patrocinio del Comune di Gambara. Presenti quasi 500 iscritti.

Sindaco Panigara

Presente anche il primo cittadino Tiziana Panigara che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, gli atleti, i maestri, gli organizzatori e le famiglie che sono sempre disponibili ad accompagnare i figli alle gare. Ha ricordato a tutti che il karate è uno sport sano ed ha voluto fare i complimenti al club Gambara che è riuscito ad organizzare questo memorial in onore del maestro, colonna portante del gruppo, senza farsi abbattere dalla sua scomparsa ma continuando a portare avanti le attività.