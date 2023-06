Decima edizione a Gambara per la “Messa Concertata”

Il tema conduttore di questa iniziativa giunta alla sua decima edizione è la proposta integrale di una Messa da eseguirsi durante la celebrazione Vespertina.

Chi canta prega due volte

Il Brixia Camera Chorus, la Schola Cantorum S. Cecilia di Gambara e la Parrocchia di Gambara, con il contributo e il patrocinio del Comune di Gambara, hanno organizzato la X rassegna corale di musica sacra dal titolo “Qui cantat bis orat – La Messa Concertata” (richiamando il motto “chi canta prega due volte” attribuito a S. Agostino). Questa iniziativa, promozionale e divulgativa del canto sacro, è nata principalmente per due motivi: un motivo spirituale perché la musica è il linguaggio privilegiato del cuore di Dio e dell’uomo e un motivo culturale perché chi è attento alle opere dello spirito umano avverte la grandezza dell’arte poetica. Il canto sacro è un itinerario di bellezza e di armonia. Esso riassume l’esperienza poetica di decine di generazioni a partire dal canto gregoriano fino alle espressioni mutuate dalle tante e diverse culture dove il cristianesimo ha portato il Vangelo, ricevendo in cambio nuove possibilità di comunicazione musicale. Domenica 4 giugno, la corale “Ars Nova” di Carpenedolo, diretta dal maestro Mario Tononi, proporrà la “Missa VIII” meglio conosciuta come “Missa de Angelis”: la più eseguita messa gregoriana.

Decima edizione a Gambara

Tutti i concerti si terranno nella chiesa parrocchiale di Gambara alle 18.30. Al termine della rassegna, domenica 11 giugno 2023, alle 21, una significativa ed importante appendice per la nostra comunità con il Brixia Camera Chorus e il Coro e Orchestra dell’Associazione “Schola Cantorum Santa Cecilia” di Gambara, che proporranno, in anteprima assoluta, lo “Stabat Mater” di Francesco Andreoli dedicato alla mamma Orsola Premi, in occasione del centesimo anniversario della nascita. A questa esecuzione parteciperanno quattro splendidi solisti: il soprano bolognese Barbara Vignudelli (solista del coro della Radio Televisione Francese), il mezzo-soprano piacentino Marzia Castellini (solista del coro della Fondazione “Alla Scala” di Milano), il celebre tenore spezzino Paolo Antognetti e il baritono trevigiano (già solista del coro del Teatro Lirico di Montecarlo) Loris Bertòlo. Lo “Stabat Mater” è una preghiera cattolica, più precisamente una sequenza, del XIII secolo attribuita al beato Jacopone da Todi. La prima parte, che inizia con le parole Stabat Mater dolorósa, è una meditazione sulle sofferenze di Maria madre di Gesù, durante la crocefissione e la Passione di Cristo. La seconda parte della preghiera, che inizia con le parole Eia, Mater, fons amóris, è un'invocazione in cui l'orante chiede a Maria di farlo partecipe del dolore provato da Maria stessa e da Gesù durante la Crocefissionee la Passione. La signora Orsola Premi, a cui è stata dedicata questa composizione, è stata cofondatrice e madrina dell’Associazione “Schola Cantorum Santa Cecilia” di Gambara e ha permesso, grazie ad un contributo economico sostanzioso, la nascita della Scuola di Musica intitolata appunto al marito Cornelio Andreoli.