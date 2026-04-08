Galleria Montecognolo: la circolazione è ripresa in entrambi i sensi di marcia.

La circolazione è ripresa nella galleria Montecognolo

A renderlo noto è la Provincia di Brescia: nella galleria Montecognolo sulla Sp510 Sebina sono infatti terminati i lavori di messa in sicurezza a seguito dell’incidente che si è verificato questa mattina (mercoledì 8 aprile 2026), la circolazione è quindi ripresa in entrambe le direzioni di marcia.

Terminati i lavori di messa in sicurezza

Tecnici e personale della Provincia di Brescia hanno lavorato per riposizionare le lamine di rivestimento della galleria e i guardrail esterno alla galleria rimasti danneggiati dall’uscita di strada di un camion avvento questa mattina intorno ala 6.30.

La gallery