Circolazione ripristinata

Galleria Montecognolo: la circolazione è ripresa in entrambi i sensi di marcia

Terminati i lavori di messa in sicurezza dopo l'incidente di questa mattina

Galleria Montecognolo: la circolazione è ripresa in entrambi i sensi di marcia

Iseo · 08/04/2026 alle 16:37

Galleria Montecognolo: la circolazione è ripresa in entrambi i sensi di marcia.

La circolazione è ripresa nella galleria Montecognolo

A renderlo noto è la Provincia di Brescia: nella galleria Montecognolo sulla Sp510 Sebina sono infatti terminati i lavori di messa in sicurezza a seguito dell’incidente che si è verificato questa mattina (mercoledì 8 aprile 2026), la circolazione è quindi ripresa in entrambe le direzioni di marcia.

Terminati i lavori di messa in sicurezza

Tecnici e personale della Provincia di Brescia hanno lavorato per riposizionare le lamine di rivestimento della galleria e i guardrail esterno alla galleria rimasti danneggiati dall’uscita di strada di un camion avvento questa mattina intorno ala 6.30.

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Galleria Montecognolo

 

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