L'uomo ha invaso la corsia opposta finendo per danneggiare le lamine di rivestimento della galleria e parte del guard rail posto fuori dalla galleria

Incidente in galleria a Iseo: deviazioni lungo la Sp510 Sebina.

A Iseo incidente in galleria

Questa mattina (mercoledì 8 aprile 2026) si è verificato un incidente stradale all’interno della galleria Montecognolo: al momento il traffico è deviato lungo la Sp510 Sebina, tra Iseo e Provaglio d’Iseo. Presenti sul posto tecnici e personale della Provincia al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno della galleria stessa e far riprendere così regolarmente la circolazione.

Ha perso il controllo del camion

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al sinistro: probabilmente l’autista è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del camion mentre percorreva la provinciale in direzione Valle Camonica. L’uomo ha invaso la corsia opposta finendo per danneggiare le lamine di rivestimento della galleria e parte del guard rail posto fuori dalla galleria.

Senso unico alternato

A momento la galleria è percorribile a senso unico alternato solo per chi viene dalla Valle Camonica, il traffico in arrivo da Brescia e diretto verso la valle è deviato sulla strada bassa, con uscita obbligatoria a Monticelli. I lavori di sistemazione dovrebbero concludersi verso le 15.

La gallery