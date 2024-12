Furto sventato dalla Polizia Locale: armato di piccone tenta di rubare in un box.

Armato di piccone

Scatta la denuncia per un 45enne marocchino: l'uomo è stato fermato e identificato da una pattuglia della Polizia Locale di Coccaglio, coordinata dal Comandante Luca Leone. Il 45enne è stato beccato mentre era impegnato a forzare un garage della zona residenziale.

Furto sventato dalla Polizia Locale

Il tempestivo intervento della pattuglia ha consentito di fermare tempestivamente il soggetto che è stato poi accompagnato al Comando per essere identificato. Nel contempo è stato poi sequestrato il materiale da scasso che aveva con se. In particolare: un piccone, delle morse da cantiere ed altri strumenti.

In assenza dei proprietari

Aveva aspettato il momento giusto: stava infatti approfittando della momentanea assenza dei proprietari per intrufolarsi nel box in centro storico. Il quarantacinquenne, senza fissa dimora sul territorio e noto alle forze dell'ordine per Reati della stessa indole, è stato denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento e possesso di materiale da scasso senza giustificato motivo. I proprietari dell'immobile, immediatamente avvisati dalla Polizia Locale, procederanno con querela nei suoi confronti.