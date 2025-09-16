I due uomini, rispettivamente di 47 e 16 anni, sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato

Furto di rame da una ditta dismessa: trovati 50 chilogrammi di materiale nel bagagliaio.

Furto a Capriano del Colle

Succede a Capriano del Colle dove i carabinieri hanno fermato un’autovettura con nel bagagliaio ben 50 chilogrammi di rame. I cavi di rame erano stati appena rubati da una ditta dismessa per cessata attività e i due responsabili sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.

Scatta la denuncia a piede libero

Nel pomeriggio del 15 settembre, i Carabinieri di Bagnolo Mella, nell’ambito di servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno proceduto al controllo di un’autovettura sospetta, con a bordo due persone, parcheggiata nei pressi di uno stabilimento di produzione di laterizi da tempo dismesso: all’interno del bagagliaio, all’esito di ispezione, sono stati trovati circa 50 chilogrammi di cavi di rame.

Immediati accertamenti hanno permesso di riscontrare che i cavi elettrici erano stati sradicati e tagliati, immediatamente prima, all’interno del sito della ditta dismessa. I due uomini, rispettivamente di 47 e 16 anni, sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato.

Al termine dei controlli, il quantitativo di rame è stato sottoposto a sequestro insieme a due forbici trancia fili rinvenute nel bagagliaio, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.