Il furto era avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.

Furto da 150mila euro in cascina: recuperati i mezzi rubati

Sono stati recuperati oggi, a Corzano, i due mezzi rubati alla cascina Borghetti tra Roccafranca e Orzinuovi. Il trattore e il telescopico di proprietà della famiglia Tomasoni (famiglia del vicesindaco di Roccafranca, Morris Tomasoni) sono stati trovati dai carabinieri in un’area abbandonata situata a Corzano, non molto distante dal luogo del furto. Oltre ai due mezzi c’era anche un mezzo rubato qualche giorno fa a Castrezzato. Brillante l’operazione condotta dai carabinieri di Trenzano e Rudiano. Importante il supporto anche dei sindaci di diversi Comuni della zona e degli agenti della Polizia Locale. Ora i militari cercheranno di risalire ai responsabili del furto.

Il commento del vicesindaco di Roccafranca

“Grazie alle indagini delle Forze dell’ordine è stato possibile il ritrovamento dei mezzi agricoli che erano stati trafugati nottetempo dalla mia azienda – ha commentato – Voglio quindi personalmente ringraziare la Polizia Locale di Roccafranca, quella di Orzinuovi, la Locale di Maclodio e quella di Comezzano Cizzago per aver collaborato alle indagini con i carabinieri di Rudiano e Trenzano: lavoro di squadra, collaborazione ed investigazioni già in atto per denunce precedenti hanno permesso indagini efficaci che hanno portato al ritrovamento di vari mezzi rubati in altre aziende del nostro territorio. Ringrazio anche il sindaco di Comezzano Cizzago Alida Potieri e quello di Maclodio Simone Zanetti per la fattiva collaborazione prestata alle forze di Polizia”.