Hanno colpito nella notte, forzando l'ingresso del retro e fuggendo poi con la cassaforte: è successo a Erbusco, ai danni del distrubutore Q8.

Furto al Q8 di Erbusco, i ladri fuggono con la cassaforte

Il colpo è andato a segno tra venerdì e sabato notte, ai danni del distributore Q8 di via Rovato, a Erbusco. Stando alle ricostruzioni i ladri avrebbero forzato l'ingresso del retro del magazzino, una struttura usata dai titolari anche come ufficio: una volta all'interno hanno fatto saltare la corrente per poter agire indisturbati, coperti dal buio. Il loro obiettivo era la cassaforte: in poco tempo l'hanno presa e sono scappati con la refurtiva, ancora non si sa l'ammontare del bottino.

I titolari, dopo essersi accorti del furto, hanno sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando.