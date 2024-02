Fuori strada con l'auto: paura alle porte di Lodetto

L’auto è piombata nella rotonda alle porte di Lodetto, finendo poi la sua corsa fuori strada. Una carambola impressionante all’alba di giovedì 1 febbraio ha visto protagonista un 70enne. Fortunatamente l’uomo non è in gravi condizioni.

Fuori strada con l'auto

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 5. Sul posto si sono precipitati i sanitari, con un’ambulanza dei Volontari di Bornato, e i Vigili del fuoco di Chiari. Da una primissima ricostruzione sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo, per cause in corso di accertamento. E’ stato trasportato in ospedale a Chiari, in codice Verde. Nulla di grave, dunque, anche se lo spavento è stato davvero grande.

Errore di geolocalizzazione

Quando la chiamata al 112 è partita, era stata individuata una strada sbagliata come luogo dell'incidente. Via Rimembranze, in zona cimitero: questo l'indirizzo riportato da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza. Invece il sinistro è avvenuto nei pressi della rotonda tra via Milano e la Sp16, alle porte della frazione Lodetto.