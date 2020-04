“Abbiamo deciso di realizzare questo video per far sentire la nostra vicinanza alla città di Brescia”. Un grido di solidarietà, per restare positivi e unire le forze in questo momento di emergenza.

“Forza Brescia”, un nuovo video per dare sostegno a tutta la provincia

Si sono dati da fare per raccogliere decine e decine di testimonianze tramite amici e conoscenti, sia in provincia di Brescia che non. L’obiettivo? Realizzare un video che possa dare forza ai bresciani in questo momento drammatico. L’idea è nata da un gruppo di ragazzi di Passirano e il video sta diventando virale, così come era successo per quello realizzato dai giovani di Cazzago.

“Questi siamo noi, uniti più che mai – hanno spiegato i ragazzi, tra cui Luca Pezzotti – Grazie alle oltre cento persone che hanno partecipato a questa piccola iniziativa, torneremo a ruggire, forza Leonessa!”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE