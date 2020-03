La forza dei bresciani in un video: “Forza Brescia mola mia” – DA GUARDARE

Hanno creato un video per ringraziare chi sta donando la propria vita per combattere il Coronavirus e per dare forza a tutti i bresciani. Il video di un gruppo di ragazzi sta spopolando sul web e sui social e anche a noi è stato mandato con la preghiera di condividerlo il più possibile, perché “Brescia non molla, i bresà mòla mia”.

La forza dei bresciani in un video: “Forza Brescia mola mia”

Un video fatto da giovani bresciani per dare forza a chi sta combattendo in prima linea, ma anche a tutti coloro che ogni giorno, stando a casa, fanno la loro parte per uscire dall’emergenza Covid-19, con la speranza che “ci rialzeremo e andrà tutto bene”.

Un messaggio di speranza, che unisce tutti i bresciani, vicini e lontani. “Siamo un gruppo di ragazzi che ha deciso di creare un video motivazionale per affrontare con positività il brutto momento che sta attraversando la Lombardia e in particolare la Provincia di Brescia – hanno spiegato – In questo video abbiamo voluto manifestare tutta la forza che noi Bresciani ci stiamo mettendo in questo difficile momento per non arrenderci al virus”.

E’ stato realizzato da due ragazzi di Cazzago San Martino

A idearlo, realizzarlo e condividerlo in pochissimi giorni Elena Biloni e Roberto Chiari, due ragazzi di Cazzago San Martino. In una sola settimana, infatti, i giovani hanno pensato all’iniziativa, coinvolgendo tantissime persone della zona, girato gli spezzoni e montato l’intero video.

Studenti, agricoltori, ma anche tifosi delle Rondinelle, volontari e altri ancora: in questo video ci sono proprio tutti.

“Si può considerare un video motivazionale per affrontare con positività il momento” ha commentato il consigliere cazzaghese Andrea Mometti, che compare nelle vesti di Vigile del fuoco.

Tre minuti di genuino incoraggiamento rivolti alla Leonessa d’Italia e a tutti coloro che ce la stanno mettendo tutta per affrontare questo momento. Anche i Volontari dell’ambulanza di Trenzano, impegnati quotidianamente sul territorio, hanno dato il loro contributo per donare un sorriso a chi, come loro, si sta facendo in quattro per i malati, dentro e fuori gli ospedali.

