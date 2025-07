Forte vento, pioggia e alberi caduti: il maltempo sferza il Bresciano

A Capriolo un albero è caduto sfiorando una casa, mentre a Palazzolo una grossa pianta è crollata nel cortile della Materna San Giuseppe

Una nuova ondata di maltempo ha colpito l'Ovest della Franciacorta. Il vento e la pioggia intensa hanno sferzato in territorio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, aggiungendo altri danni alla conta del temporale di sabato. Si parla soprattutto di piante cadute su strade o nei giardini, per ora non ci sono notizie di eventuali feriti.

A Capriolo

A Capriolo, in via Zocche, un pino si è sradicato ed è caduto su una casa, strappando un pezzo di grondaia. Fortunatamente non ci sono stati feriti e la situazione è già stata portata in sicurezza. Altre piante sono cadute anche nel parcheggio del supermercato Conad e in via Belvedere, oltre che sulla sp469, in direzione Palazzolo. Nessuna auto sembra sia rimasta coinvolta. Al distributore Agip, lungo il provinciale, il vento ha divelto il divisorio dell'autolavaggio. Continua il black out in diverse aree del paese, rimaste senza corrente.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

A Palazzolo sull'Oglio

Numerose anche le segnalazioni a Palazzolo sull'Oglio. Particolarmente colpita via Zanardelli, dove il vento ha abbattuto diverse piante. Un grosso albero è crollato anche nel cortile della scuola materna San Giuseppe, ma senza ferire nessuno.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

In Franciacorta

Diversi danni anche in Franciacorta. A Rovato, frazione Duomo, in via Montale un albero è caduto per colpa del vento, spezzando anche un palo della linea telefonica. I tecnici e i Vigili del fuoco di Orzinuovi sono giunti sul posto, per risolvere la situazione e le criticità dovute alla presenza dei cavi per terra che bloccano il passaggio ai veicoli.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

A Chiari

Il maltempo si è allungato anche a Chiari, con forti raffiche di vento e pioggia, fortunatamente senza grandine. Il temporale ha causato la caduta di 20 alberi di piccola taglia e lo sradicamento di alcuni cartelli stradali, ma non si sono registrati allagamenti.