Folle inseguimento tra due province, auto fermata a Orzinuovi

Folle inseguimento tra due province, ma la corsa alla fine si è fermata a Orzinuovi. E’ successo questa mattina tra la Bassa bergamasca e quella bresciana.

Folle inseguimento tra due province

Scena da far west questa mattina fra le strade della Bassa dove ha preso vita un folle inseguimento. Le indagini sull’accaduto sono ancora in mano ai Carabinieri della Compagnia Treviglio, non è ancora stato chiarito il retroscena dell’accaduto, ma dalle prime informazioni sembra che l’auto abbia cominciato la sua corsa nella Bassa bergamasca tallonata da diverse pattuglie dei Carabinieri (fra cui anche la Radiomobile di Chiari) per poi concludere la sua corsa schiantandosi davanti al Tigotà di Orzinuovi dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. A bordo viaggiavano due uomini, ora presi in custodia, mentre all’interno i militari hanno trovato cocaina ed eroina.

Un episodio simile era accaduto giovedì a Rovato, dove un’auto era stata fermata dalla Polizia Locale dopo aver danneggiato 5 veicoli durante la fuga.