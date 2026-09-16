Folle inseguimento da Rezzato a Castrezzato, arrestato un uomo a bordo di una moto rubata.

Tra Rezzato e Castrezzato: folle inseguimento

Sono scattate le manette ai polsi di un uomo alla guida di una moto Bmw rubata poche ore prima a Desenzano del Garda. Gli agenti hanno individuato il mezzo in via Giuseppe Garibaldi ma una volta accortosi della presenza dei militari il ladro ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga.

Ecco quindi che ha preso il via il folle inseguimento, proseguito anche in autostrada, con sorpassi e manovre ad altissima velocità. All’altezza di Travagliato a supportare l’inseguimento anche una pattuglia della Polizia Stradale di Brescia fino a Castrezzato dove il soggetto (non sconosciuto al Comando) è stato definitivamente bloccato e arrestato.

Trovato in possesso di droga

Numerosi gli illeciti che sono stati a lui contestati: il ladro dovrà infatti rispondere di ricettazione per la detenzione del motociclo frutto di furto, dell’inosservanza dell’ordine dell’Autorità, essendo destinatario del divieto di fare ritorno nel territorio della Città di Rezzato, oltre che del possesso ingiustificato di grimaldelli e del rifiuto di sottoporsi al test finalizzato alla verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato segnalato alla Prefettura competente essendo stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.