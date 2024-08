Finisce fuori strada a Orzinuovi, arriva l'elisoccorso.

Serata concitata quella di ieri (giovedì 1 agosto 2024) a Orzinuovi. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 20 sulla Sp1.

Dove si è verificato il sinistro

Una coppia a bordo dell'auto

Il sinistro si è consumato in via Lonato: a bordo dell'auto finita poi fuori strada stava viaggiando una coppia originaria di Villachiara diretta verso la frazione di Coniolo. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad avere la peggio è stata la donna, 52 anni, la quale è stata elitrasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Meno gravi le condizioni dell'uomo (55 anni) per il quale la missione si è conclusa sul posto. Non si è infatti reso necessario il ricovero in ospedale.