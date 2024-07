Codice rosso questa mattina in via Carvasaglio a Palazzolo sull'Oglio. Poco prima delle 8 un uomo è rimasto coinvolto in un incidente con la sua bici elettrica.

Finisce contro un muro con la bici elettrica: grave un uomo

La discesa, la velocità e una curva. Questi i fattori che potrebbero aver causato l'incidente che si è verificato questa mattina, domenica 30 giugno, poco prima delle 8 in via Carvasaglio a Palazzolo sull'Oglio. Un uomo di 58 anni (come riportato da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza) è andato a sbattere, per dinamiche ancora da chiarire, contro lo spigolo di un muro mentre era in sella alla sua bici elettrica e stava scendendo da via Canonico Bissolotti i.

I soccorsi

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso: il 58enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenute autoinfermierizzata, la Croce rossa di Palazzolo e i carabinieri della stazione locale.