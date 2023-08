Festa Alpina a Pompiano: chiusura sold out

Festa da sold out, si è conclusa ieri sera (lunedì 31 luglio 2023) in bellezza la festa Alpina a Pompiano.

Festa Alpina a Pompiano

É andato in scena, ieri sera, l’ultimo atto della festa degli Alpini di Pompiano. Una quattro giorni di intrattenimento che ha richiamato nella sede delle penne nere, migliaia di persone attratte come sempre, dal buon cibo e dalla musica. Perché si sa, gli Alpini sono sinonimo di garanzia in campo culinario e conviviale.

Il lavoro di squadra ha premiato

Un successo che è frutto dell’ottimo lavoro di squadra dei sessanta volontari impegnati in cucina, al bar e al servizio ai tavoli. Che senza sosta, e in particolar modo nella serata di sabato dove si è registrato il picco di affluenza, hanno lavorato destreggiandosi tra i cento i tavoli imbanditi.

“Siamo molto soddisfatti del risultato – ha commentato il capo gruppo Paolo Marciotti – grazie alla clemenza del tempo. Come sempre il ricavato verrà devoluto alla scuola Nicolajewka”.

Ma non solo, tirate le somme tra qualche giorno si deciderà quanto destinare alle scuole primarie e secondarie del paese