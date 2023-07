«Il vostro impegno è prezioso e fondamentale»: l’Amministrazione incontra tutti i volontari

Si parte dal volontariato, da chi spende il proprio tempo per il prossimo, da chi, più di tutti, ha a cuore il bene della comunità.

L'Amministrazione dalla parte dell'impegno sociale

L’Amministrazione guidata da Sandra Filippini ha incontrato mercoledì 19 i rappresentanti delle tante organizzazioni di volontariato per conoscersi, per dare loro il giusto riconoscimento, ma soprattutto per iniziare a costruire una futura collaborazione.

"Questa serata è un momento importante perché incontriamo le associazioni che operano a Milzano - ha esordito Fabrizio Rasi assessore al Bilancio - Innanzitutto consegneremo i contributi di beneficenza per il 2023 da parte dell’Amministrazione comunale, per dare maggior risalto alla vostra attività, per essere trasparenti nell’erogazione del contributo e per sottolineare la volontà di ascolto e collaborazione da parte nostra nei vostri confronti. Le associazioni sono gruppi di persone che impegnano parte del loro tempo a favore della nostra comunità e per questo vanno sostenute e valorizzate. L’Amministrazione riconosce il valore sociale, formativo e aggregativo delle associazioni qui presenti, in sintesi le ritiene l’anima della comunità milzanese, ancor di più ci teniamo a sottolineare la funzione delle associazioni che si avvalgono principalmente di volontariato le quali portano avanti la cultura del mutuo aiuto tipica della nostra socialità".

Le associazioni di volontariato

Questa sera sono presenti tutte le realtà associative di volontariato e non, come quelle sportive: la parrocchia, guidata da don Giancarlo Zavaglio che si occupa della vita cristiana, il circolo anziani, un punto di riferimento in paese non solo per gli anziani, associazione Oltre che si occupa di sostenere i cittadini che sono impossibilitati a muoversi, i volontari dell’oratorio che si impegnano per i giovani di Milzano, la corale, l’associazione Combattenti, reduci e Alpini, la banda, l’associazione Amici del museo contadino, l’Acli, la Caritas e il Fauno che aiuta a mantenere il decoro dei parchi e delle aree verdi, non mancano due associazioni sportive, il Tennis e l’asd Liberty chi si occupa di ginnastica artistica.

"Per ogni vostra esigenza l’Amministrazione comunale c’è - ancora Rasi - Faremo il possibile per agevolarvi, stiamo anche pensando di destinarvi uno spazio per associazioni in uno degli immobili comunali, magari un luogo con ufficio condiviso e una sala per riunioni o conferenze".

Quest’anno l’ammontare dei contributi erogati alle associazioni è di 10.600 euro, in particolare 9.500 per il sociale, 500 per lo sport e 300 per l’ambiente.

Le associazioni hanno accolto di buon grado questa iniziativa, contente dei contributi ricevuti e dello spazio a loro dedicato, la serata non poteva finire se non con un rinfresco offerto dall’Amministrazione, un bel modo per iniziare un cammino insieme, un cammino importante dato che le associazioni in paese si sono sempre distinte per impegno e passione e sicuramente continueranno a farlo.