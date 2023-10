Febbre Dengue: segnalato un nuovo caso a Bovezzo.

Altro caso di febbre Dengue nel Bresciano, questa volta a Bovezzo. L'Amministrazione comunale ha infatti comunicato che nella mattinata di oggi (venerdì 20 ottobre 2023) sarà effettuata una disinfestazione con insetticidi nella zona colpita.

Le zone interessate

Ad essere coinvolte, in particolare, le vie comprese tra via del Brolo e il confine comunale. Anche il lato ovest di via dei Prati nel lato ovest di via Canossi e nel lato ovest di via Canossi traversa I, oltre a tutti i vialetti pedonali tra le vie dei Prati e via Canossi traversa I.

Le raccomandazioni

Nel caso in cui il maltempo dovesse rendere difficoltose le operazioni, queste verranno rimandate al primo giorno utile. Da parte dell'Amministrazione la raccomandazione affinchè i cittadini applichino le regole di comportamento idonee per evitare il contagio e la proliferazione delle zanzare. Questo è infatti l’insetto vettore della malattia.