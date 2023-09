False multe del Comune per svuotare il conto della madre anziana

False "multe" del Comune di Coccaglio per svuotare il conto della madre anziana. É successo a Coccaglio ai danni di una donna di 80 anni, ingannata dal figlio e dalla ex badante. I due, ora, sono stati denunciati per truffa.

I due complici avevano pensato bene di presentare dei documenti falsificati all'anziana signora, con l'intestazione del comune di Coccaglio e riportanti la dicitura "multa". La cittadina, spaventata dall'importo (6.750 euro), ma soprattutto dalla minaccia di pignoramento dei suoi beni, aveva quindi autorizzato il figlio a prelevare dal conto corrente delle somme depositate attraverso l'accredito della pensione. In poco tempo si è ritrovara con il conto in rosso e senza la possibilità di pagare affitto, utenze e spese di mantenimento.

La truffa, però, è stata scoperta, grazie all'aiuto della Polizia Locale del Monte Orfano e del comandante Luca Leone, a cui l'aziana si è rivolta per denunciare i fatti. Il figlio della donna e l'ex badante sono stati quindi denunciati