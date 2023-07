Sono spuntate un po’ ovunque le campagne di sensibilizzazione al rispetto per chi è affetto da disabilità, cartelli come «Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap». Ma a Orzinuovi la maleducazione e l’inciviltà, a quanto pare, sono di casa: 67 pizzicati a sostare nel parcheggio riservato alle persone disabili senza averne il diritto in poche settimane. Oltre ad essersi portati a casa un sanzione, la decurtazione di 4 punti dalla patente, e la sensazione (si spera) di aver commesso un fatto grave ed irrispettoso.

Occupano il posto dei disabili senza averne diritto: 67 multe a Orzinuovi

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato le verifiche sia durante le consuete attività di pattugliamento sia grazie alle segnalazioni ricevute. Perché, di fatto, la brutta abitudine pare essere recidiva per molti degli automobilisti multati.

«L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del codice della strada che punti a scoraggiare l’occupazione abusiva degli stalli riservati a persone con disabilità al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone che ne hanno davvero necessità - hanno fatto sapere dal Comune - Per coloro che parcheggiano nei posti riservati ai disabili senza averne l'autorizzazione o facendo un uso improprio della stessa è prevista dal codice della strada la sanzione amministrativa del pagamento da 165 a 660 euro, a cui si aggiungono la decurtazione di quattro punti dalla patente e la rimozione del veicolo».

L'attività della Polizia Locale

Verrebbe da dire, ne vale davvero la pena? O basterebbe fare qualche passo in più o perdere una manciata di minuti per cercare un altro posteggio? Ma dalla Locale non è tutto, perché prosegue il progetto di potenziamento delle attività di vigilanza e di controllo in materia di sicurezza urbana e di circolazione. Le attività sono state estese ormai da settimane agli orari serali e notturni: si stratta di servizi mirati al controllo delle strade con particolare riferimento alla repressione dei comportamenti pericolosi per la circolazione, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevenzione ed eventuale repressione di reati di vandalismo verso immobili e strutture pubbliche.

La scorsa settimana il servizio ha visto impegnato tutto il personale del Comando della Locale di Orzinuovi e sono state accertate una valanga di violazioni. Un soggetto è stato sorpreso alla guida di veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida; una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica; un veicolo posto sotto sequestro poiché circolava sprovvisto della copertura assicurativa; una patente ritirata a livello amministrativo (cittadino extracomunitario residente da più di un anno in Italia che circolava con patente straniera non valida); sette veicoli sanzionati senza la prescritta revisione periodica; due veicoli sanzionati per sosta abusiva sugli spazi riservati ai disabili; un soggetto sanzionato perché trasportava un passeggero minorenne sprovvisto di casco protettivo su un motociclo; sei verbali generici per violazione a norme di comportamento del codice della strada.

Insomma, una serata di super lavoro per gli agenti della Polizia locale che nelle ultime settimane stanno di certo contribuendo ad accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini di Orzinuovi e non solo.