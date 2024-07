Esce di casa con la bici e muore: nulla da fare per un 56enne.

Nulla da fare per un 56enne

Tragico epilogo questo pomeriggio (sabato 27 luglio 2024) a San Paolo. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 14 in codice rosso in via Cimitero Vecchio. Dalle prime sommarie ricostruzioni pare che un uomo (M.M.) classe 1967 fosse uscito di casa per fare un giro a bordo della sua bicicletta, era da solo, quando, per cause ancora al vaglio, probabilmente un malore, sarebbe caduto nella roggia. La moglie, non vedendolo rientrare, è uscita a cercarlo passando in rassegna le zone che era solito frequentare ed è stata proprio lei a trovarlo.

Esce di casa con la bici e muore, a nulla sono valsi i soccorsi

Allertati tempestivamente i soccorsi, ad intervenire sul posto un'ambulanza e l'automedica. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco da Brescia e i carabinieri di Verolanuova.

Articolo in aggiornamento