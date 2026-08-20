Erbusco, spaccata alla farmacia Santa Rita: tombino contro la vetrata, poi la fuga

Un tombino usato come ariete per mandare in frantumi la vetrata della porta d’ingresso, poi la corsa verso la cassa. È bastata una manciata di minuti alla banda per mettere a segno il colpo alla Farmacia Santa Rita di Villa Pedergnano, a Erbusco, finita nuovamente nel mirino dei ladri.

Erbusco, spaccata alla farmacia Santa Rita

La banda è entrata in azione attorno all’una di notte tra mercoledì e giovedì. I malviventi – almeno cinque persone, sono arrivati in auto davanti alla struttura di via Trieste. Dopo aver infranto con un tombino la porta a vetri dell’ingresso, sono entrati nei locali e hanno arraffato poche centinaia di euro dal fondo cassa. L’allarme, subito scattato, ha richiamato l’attenzione di uno dei residenti del complesso residenziale che si trova sopra la farmacia: quest’ultimo ha riferito di aver visto i ladri allontanarsi in auto in direzione di Torbiato di Adro, salvo poi invertire la marcia e tornare verso la farmacia, forse con l’intenzione si riprovare a entrare. Un tentativo che, alla fine, non è andato a buon fine. La banda ha infatti abbandonato la zona prima dell’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Chiari, che ora hanno messo al vaglio le immagini della videosorveglianza per identificare i ladri.

Per l’attività erbuschese è la seconda spaccata in pochi mesi. I ladri erano entrati anche nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, un colpo fotocopia fruttato pochi euro del fondo cassa.