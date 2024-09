Lite a Erbusco, picchia un connazionale e lo manda in ospedale

Erbusco: picchia un connazionale e lo manda in ospedale, poi fugge. E' successo ieri sera, martedì 3 settembre 2024, in un parcheggio in via San Carlo Borromeo.

La lite è scoppiata verso le 21 nella frazione di Villa. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri della Compagnia di Chiari, non sarebbe il primo episodio: questa volta però il diverbio tra i due connazionali (e non due fratelli, come emerso in un primo momento), entrambi residenti in'abitazione a Erbusco e di origine ghanese, è degenerato in violenza. Dalle parole si è passati alle mani, e forse anche lo stato di ebbrezza ha giocato il suo ruolo. Non sembra però siano state usate delle armi.

Ad avere la peggio è stato un 26enne, picchiato violentemente e finito in ospedale con fratture al volto, allo zigomo e alla mandibola, e diverse contusioni. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

La fuga

Giunti sul posto dopo le segnalazioni, i soccorritori hanno subito soccorso il 26enne che in quel momento era incosciente. Nessuna traccia, invece, dell'altro uomo, che si è allontanato prima dell'arrivo dei carabinieri. Attualmente sono in corso le verifiche, i militari stanno indagando per ricostruire i retroscena della lite (scoppiata, probabilmente, per futili motivi) e per rintracciare l'aggressione, che rischia una denuncia per lesioni gravi.