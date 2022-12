Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli nei guai

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli nei guai.

Enock Barwuah nei guai

Il bresciano è stato infatti raggiunto da una denuncia da parte di un 26enne di origine tunisina residente a Capriolo per aggressione e lesioni. Secondo le informazioni sembra che Enock abbia alzato le mani sul 26enne all'esterno della discoteca "Circus" di Brescia prima di Natale e, nello specifico, nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 dicembre 2022 causandogli la frattura dell'rbita sinistra.

Cosa sarebbe accaduto

Secondo quanto raccontato da parte del 26enne, Enock si trovava in compagnia del rapper Prince The Goat del gruppo "Slings gangs" e di un altro amico. Sempre secondo la versione del 26enne ad intervenire in suo soccorso uno degli agenti della sicurezza del locale dopo che l'amico che si trovava con Enock e Prince the Goat lo ha aggredito. Enock avrebbe poi colpito alle spalle il 26enne una volta che quest'ultimo ha deciso di lasciare la discoteca.

Dieci anni fa un'altra rissa sempre nel periodo natalizio

Il giovane è finito in ospedale ad Iseo dove è stato medicato. Con in mano il referto medico è scattata la denuncia d'ufficio ai carabinieri, questi ultimi ora impegnati a ricostruire la vicenda. Risale ad una decina di anni fa una rissa sempre nel periodo natalizio a seguito della quale Enock fu poi arrestato e condannato per aver aggredito tre carabinieri.