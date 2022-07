Enock Barwuah, fratello di Super Mario, arriva all'AC Ospitaletto

Nuovo arrivo all'Ac Ospitaletto.

Chiusa la campagna acquisti

Ieri (venerdì 8 luglio 2022) è stato formalizzato un altro importante acquisto per la prima squadra dell’AC Ospitaletto che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza 2022/23. Ha firmato, alla presenza del presidente Giuseppe Taini, del d.g. Enrico Gheda (nella foto col giocatore) e del d.s. Danilo Facchinetti: Enock Barwuah, attaccante classe 1993, proveniente dall’ultima stagione al Menemenspor in Turchia, già in forze del Caravaggio, Castiglione, Pavia e Ciliverghe. Un colpo da novanta per l’Ospitaletto che chiude così la sua campagna acquisti.

Fratello di Super Mario

Enock è il fratello del più noto Mario Balotelli. Dal canto suo Enock si è fatto conoscere a seguito di alcune apparizioni televisive tra cui la partecipazione al Grande Fratello Vip al quale ha preso parte appunto in quanto fratello di Super Mario. I due, come si può evincere anche dai differenti cognomi, pur essendo fratelli naturali non sono cresciuti insieme: Mario all'età di 3 anni è stato affidato alla famiglia Balotelli, Enock è cresciuto con i suoi genitori biologici, con le sorelle Abigail e Angel.

