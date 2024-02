Non c'è pace per l'associazione Pensionati di Palazzolo, che questa mattina si è svegliata con l'ennesima amara sorpresa. Nemmeno due mesi dopo il furto subito nella magazzino della sede di villa Kupfer, da dove erano state rubate diverse attrezzature per la manutenzione del parco, i ladri sono tornati a colpire, prendendo di mira la sede di San Pancrazio.

Ennesimo furto ai danni dei Pensionati, colpita la sede di San Pancrazio

Stando alle prime informazioni, i ladri hanno colpito nella notte, puntando agli uffici del Centro diurno in Piazza Indipendenza, nella frazione palazzolese. Hanno scassinato la porta, poi si sono introdotti nei locali della segreteria mettendo a soqquadro tutto, armadi, scrivanie e cassetti, alla ricerca di qualcosa da rubare. Alla fine sono fuggiti con circa 250 euro: un bottino ben misero rispetto a quello di dicembre (allora avevano rubato un decespugliatore, un tagliaerba, un soffiatore, un tagliasiepi e un flessibile, oltre a un importante impianto audio professionale Evox 5), ma i danni e l'amarezza che si sono lasciati dietro sono davvero grandi. Questo pomeriggio il presidente dell'associazione Aldo Micheloni si è recato dai carabinieri di Palazzolo per denunciare l'episodio.

Gli altri episodi

Purtroppo, ai furti, i volontari dell'associazione Pensionati ci sono tristementi abituati. Un episodio simile era accaduto nel 2021, quando i deliquenti avevano forzato la porta del magazzino per poi rubare un cellulare, circa 300 euro di prodotti e qualche birra, e anche nel 2018 ad opera di qualche teppista.