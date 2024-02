Elezioni a Coccaglio, il Centrodestra corre unito con Monica Lupatini

Il motto è un chiaro omaggio all'ex governo Claretti e soprattutto un auspicio verso quell'unità interna che, visti i momenti traballanti vissuti negli ultimi 5 anni dalla maggioranza, nel Centrodestra aveva saltato "una generazione". Ora è tempo di ricominciare tra la gente, per la gente. La stretta di mano che si è fatta attendere per mesi, ora è ufficiale: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega correranno insieme verso l'appuntamento elettorale di giugno, sotto la guida del candidato sindaco Monica Lupatini.

Facchetti cede il passo: "C'è bisogno di un ricambio"

Per motivi lavorativi, come spiegato dal Carroccio durante la conferenza stampa per annunciare il candidato sindaco, l'attuale primo cittadino Alberto Facchetti non ha dato la sua disponibilità a correre per un secondo mandato.

"Per le prossime amministrative non sarò tra i candidati alla carica di sindaco - ha commentato - Gli impegni di lavoro mi rendono difficoltoso proseguire in questo ruolo di servizio così importante. Ritengo anche che ci sia bisogno di ricambio, di altri punti di vista nella gestione della cosa comune. La trasformazione sociale e il progresso cui assistiamo reclama forse risorse più giovani che sappiano comunicare con le nuove generazioni. Servire la comunità da sindaco è veramente un grande onore"

La Lega ha quindi deciso di afferrare la mano tesa di Fratelli d'Italia, che a settembre (forte dei consensi ottenuti dal partito alle Politiche e alle Regionali) aveva deciso di "mettersi in proprio" (con l'appoggio di Forza Italia) e di scegliere un nome in Casa Meloni. Se all'epoca si era parlato di "prove di divorzio", oggi il matrimonio del Centrodestra coccagliese è più forte che mai.

Monica Lupatini sarà il volto del Centrodestra

Classe 1966, Monica Lupatini sulle spalle porta 30 anni di partecipazione attiva alla vita amministrativa del paese: laureata in Giurisprudenza, dopo 15 anni di presenza in Consiglio fra le fila dell’opposizione, dal 2009 al 2014 aveva ricoperto il ruolo di assessore a Cultura, Pubblica istruzione, Sport e Associazionismo nel primo mandato dell'ex sindaco Franco Claretti, poi di vicesindaco e assessore ai Servizi sociale nel Claretti Bis (2014-2019). Aveva poi mantenuto lo stesso assessorato dopo la vittoria di Alberto Facchetti, attuale primo cittadino eletto nel 2019 con la coalizione di Fratelli d'Italia (partito a cui Lupatini si è avvicinata nel 2o20), Lega Nord Salvini premier e Forza Italia, che però aveva rimesso nelle mani del sindaco a fine 2022 per motivi avorativi e personali, ma anche diversi modo di affrontare la vita amministrativa, rimanendo però seduta in Consiglio.

"Ringrazio la coalizione che ha voluto accordare a me questa fiducia - ha esordito Lupatini - Il nostro slogan, "Ricominciamo tra la gente, per la gente", ci aveva portato bene ed è quello che avevamo fatto durante i 10 anni di Giunta Claretti: siamo sempre stati disponibili, li abbiamo ascoltati, supportati. Il nostro paese ha bisogno che gli Amministratori gli stiano in mezzo alle persone, non arroccati nel loro castello. Gli anni di impegno sono stati tanti, ma pensiamo di avere ancora qualcosa da dare e speriamo che i coccagliese ci diano la loro fiducia"

Oltre ai maggiori partiti del Centrodestra, la candidatura di Lupatini (che in caso di vittoria diventerebbe il primo sindaco donna di Coccaglio) sarà sostenuta anche dal Movimento Lombardia Ideale. Il programma ora è in fase di costruzione ma già si intravedono i principali macrotemi (sostegno alle associazioni e ai giovani, riqualificazione dell'ex Enel, una cultura a "misura di comunità", potenziamento dell'organico del Municipio e maggiore attenzione ai Servizi sociali): per quanto riguarda la squadra non mancheranno nomi della "vecchia guardia" (Eugenio Fossati per FdI, Fabrizio Rocco per Forza Italia e Alex Sirani per la Lega) e nuovi nomi. L'unica certezza è che nessuno dei vecchi assessori sarà presente nella Giunta.

Verso le elezioni

Per ora è una sfida a due. Lupatini per il Centrodestra, Ezio Tortelli con la civica legata al centrosinistra Passione per Coccaglio, che era già scesa in campo nei mesi scorsi. Ma sembra che non rimarrà un tetè a tète: la sinistra più radicale aveva annunciato la possibilità di dare il suo appoggio a chiunque avesse creato una lista che si sposasse con i suoi ideali, ma si vocifera anche di una nuova civica nata dalle crepe dell'attuale Amministrazione.