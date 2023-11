Tra i due litiganti il terzo gode, dice il detto. Che sia così anche a Coccaglio, dove nella crepa che sembra dividere irreparabilmente le due anime del Centrodestra (Fratelli d’Italia e Forza Italia, da una parte, e la lega dall’altra), torna a farsi spazio il gruppo Passione civica per Coccaglio che ha annunciato ufficialmente la sua presenza alle elezioni Amministrative del 2024.

Elezioni, Passione civica per Coccaglio dice «presente!»

«Crediamo che tutti i cittadini siano consapevoli di come il nostro paese si stia spegnendo: un paese dove per i giovani non si fa nulla, dove i commercianti vengono lasciati soli, dove la qualità dell’aria e la viabilità sono peggiorate, dove le politiche della casa sono scomparse», ha esordito il capogruppo Michela Faustini, puntando il dito anche sulla «mal gestita raccolta dei rifiuti», sulla situazione di «incuria del paese e la trascuratezza dei parchi pubblici», sull’aumento delle tasse, sulla mancata disinfestazione che questa estate avrebbe lasciato i cittadini in balia delle zanzare e la scarsa cura del cimitero. Tutte situazioni che, secondo il consigliere, sarebbero una cartina tornasole «della mancanza di collaborazione, di programmazione e di visione a medio e lungo termine della maggioranza, sempre presente in piazza ma poco in comune, e soprattutto non in armonia nella gestione amministrativa», ha continuato, ricordando le dimissioni del consigliere Monica Lupatini (prima assessore ai Servizi sociali) e i rapporti tesi tra il vicesindaco Eugenio Fossati (FdI) e il sindaco Alberto Facchetti (Lega).

Il candidato esce allo scoperto: giovedì la presentazione

Un’aria «di divorzio» che si respirava da tempo, poi appesantita dopo l’annuncio delle quote di Fratelli d’Italia di correre con un candidato «di casa», con o senza l’appoggio della Lega. «In nome di cosa? Di una vecchia politica Amministrativa: queste persone sono le stesse che negli ultimi cinque anni hanno reso il paese peggiore di come l’hanno trovato, chi gli crede più».

Alternativa al Centrodestra spaccato (sempre che nei prossimi mesi, sotto le elezioni, qualcuno non faccia un passo indietro), Passione civica per Coccaglio è pronta quindi a scendere in campo con idee concrete sul futuro del paese. A guidare il gruppo, una civica senza simboli seppur espressione dell’area di centrosinistra, tuttavia non sarà più Faustini, che nel 2019 si era presentata alle urne come primo candidato sindaco donna della storia del paese. Il nome del «successore» (che già questa estate era trapelato in maniera ufficiosa) verrà annunciato giovedì 23, alle 20.30, nell’auditorium San Giovanni Battista «insieme alle nostre proposte, mentre nei prossimi mesi raccoglieremo idee, forze ed energie nuove per il futuro della nostra comunità».