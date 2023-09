Elezioni 2024, Uniti per Cologne ci prova con Giuseppe Vezzoli

La presenza all’appuntamento elettorale del 2024 era già stata annunciata, così come l’obiettivo, ambizioso, di diventare il «faro» del Centrodestra, coltivando una politica trasversale basata sull’ascolto. Ora, a meno di un anno dalle Amministrative (che oltre a Cologne interesseranno altri 143 Comuni bresciani) c’è anche un nome: Giuseppe Vezzoli è il candidato sindaco di Uniti per Cologne.

Vezzoli, 61enne avvocato con un'importante esperienza come assessore ai Lavori pubblici durante l'Amministrazione Tutino, è stato scelto dal gruppo (in cui confluiscono le forze politiche locali di Fratelli d'Italia, del cui Circolo lui stesso è referente, e della Lega Salvini guidata dal segretario Giampietro Rossi) per guidare il paese nei prossimi cinque anni. Per il colognese, professionista stimato e conosciuto, si tratta di un ritorno sulla scena amministrativa, che comunque non aveva mai abbandonato operando da «dietro le quinte»: dopo l’assessorato era stato consigliere di opposizione, ruolo che aveva ricoperto per cinque anni dopo la sconfitta elettorale del 2014, quando si era presentato come candidato sindaco della civica sostenuta dal centrodestra Prima Cologne. Ora ci riprova con Uniti promettendo, in caso di risultato positivo, «il massimo impegno da parte mia e di tutto il gruppo», ha commentato Vezzoli.

Appuntamento al 2024: sarà una corsa a tre?

Nato come movimento di opinione locale, lo scorso anno Uniti per Cologne aveva ufficializzato il suo ingresso in politica e la sua partecipazione alle elezioni del 2024, dove con tutta probabilità si scontrerà contro il candidato di Cambiamo Cologne (la cui presenza, salvo colpi di scena, sembra scontata) e del gruppo extraconsigliare Noi Cologne.