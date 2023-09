«Toc, toc: sono io, Spiderman!»: e così Lollo incontra il suo supereroe

E’ stato avvistato tra le vie di Cologne in compagnia del piccolo Lollo. Lui è niente di meno che Spiderman, il supereroe più amato da tutti i bambini che sabato pomeriggio è arrivato in paese portando con se molti regali per il piccolo Lorenzo Galletto e la sorellina Amelia.

La storia di Lorenzo Galletto

Il piccolo Lollo è un bambino affetto da tetraparesi spastica, «un danno che è stato causato in ospedale durante il parto - ha specificato papà Emanuele - E’ stato tirato con la ventosa che ha danneggiato la parte sinistra del cervello». Il 10 dicembre Lollo compirà 8 anni nonostante «ci avessero detto che non sarebbe arrivato ai 3 per via di un polmone compromesso».

Seguito oggi da professionisti specializzati, Lollo è un bambino dolcissimo, amato da amici e parenti e da poco ha iniziato a frequentare una Fondazione di riabilitazione che gli sta facendo molto bene: «per noi è un bambino come gli altri, non vediamo diversità», hanno continuato i genitori, felici di poter regalare al piccolo colognese un pomeriggio speciale. Sabato pomeriggio, assieme alla sorellina, Lollo ha conosciuto Spider man (alias Mattia Villardita) che da anni, nel suo tempo libero, indossa maschera e costume per girare gli ospedali e regalare un sorriso ai bambini malati.

«Toc, toc: sono io, Spiderman!»: Lollo incontra il suo supereroe

Impossibile quantificare l’entusiasmo di Lorenzo e della sorellina Amelia, che dopo aver sentito bussare alla porta si sono trovati davanti il loro «amichevole Spiderman di quartiere». Dopo aver consegnato i regali, li ha poi accompagnati in un giro per le vie del paese, a cui si sono uniti anche i membri dell’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore, che già avevano avuto modo di conoscere e collaborare con Villardita.

Tutto non sarebbe stato possibile però senza il supporto di Gianmario Fortunato (42enne colognese affetto da distrofia muscolare di Duchenne, è attivissimo nel sociale e ideatore di tante iniziative all’interno del proprio paese.) e di Veronica Raineri (colpita da una patologia neuromuscolare per la quale ad oggi non c’è una diagnosi definitiva), che nonostante la timidezza ha partecipato alla sorpresa perchè «la voglia di essere parte di qualcosa di così bello ha vinto su tutto il resto».

Tanti gli attori, dunque, di una giornata magica, tra regali, sorrisi e una consapevolezza: che di supereroi ce ne sono tanti, in costume e non. E Lollo e i suoi nuovi amici lo sono eccome.