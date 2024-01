Elezioni 2024, Alessandro Sala candidato con Noi Cologne

Il suo nome girava da tempo, ora è arrivata l’ufficialità. Alessandro Sala, 70 anni, è il candidato sindaco della lista civica Noi Cologne.

Classe 1953, sposato e con un figlio, non si tratta certo di un volto sconosciuto: sulle spalle porta un bagaglio amministrativo e politico di tutto rispetto.

Alessandro Sala corre con Noi Cologne

Consigliere comunale a Cologne nel 1985 e consigliere provinciale nel 1995, alla fine degli anni Novanta aveva ricoperto il ruolo di assessore provinciale con delega allo Sport, Pesca e Caccia, poi riconfermato nel 2004 con la delega anche a Personale e Volontariato. Eletto sindaco di Palazzolo sull’Oglio nel 2009 (esperienza che però si era conclusa prima della naturale scadenza del mandato), nel 2013 era approdato in regione come consigliere e presidente della Commissione Territorio ed Infrastrutture sotto la Giunta Maroni. Fino al 2018 è stato anche membro della commissione Agricoltura della Regione Lombardia e attualmente è membro dell'Osservatorio Faunistico Regionale degli Habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

La candidatura

Recentemente tornato «a casa», tra le fila di Forza Italia (dopo una breve parentesi con il partito di Giorgia Meloni), si è sempre detto vicino al territorio, all’ambiente e alle necessità della gente, degli anziani e soprattutto dei giovani.

Salvo colpi di scena, sembra che sarà una corsa a tre. Oltre alla civica di Sala (che per ora non si è sbilanciata su un possibile ed eventuale appoggio da parte di Forza Italia), alle elezioni si presenterà anche la lista Uniti per Cologne, guidata dal candidato Giuseppe Vezzoli. Confermata anche la presenza di Cambiamo Cologne, mentre si attende anche il nome dell’«erede» di Carlo Chiari.