È morto in ospedale il 19enne caduto in moto a Passirano

Non ce l'ha fatta il giovane motociclista che questo pomeriggio, venerdì 16 maggio, è uscito di strada schiantandosi contro un palo, a Camignone, frazione di Passirano. Ricoverato in condizioni critiche agli Spedali civili di Brescia, è morto in ospedale.

Incidente a Passirano, muore giovane motociclista

Il ragazzo, 19enne, attorno alle 13.15 stava percorrendo via Cesare Abba a Passirano, quando per cause da accertare ha perso il controllo della moto finendo fuori strada. Violento l'impatto contro un palo dell'illuminazione pubblica: all'arrivo dei soccorritori (sul posto è atterrato un elisoccorso, intervenuto insieme all'ambulanza) il giovane era in arresto cardiocircolatorio. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione in ospedale.