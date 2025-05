Motociclista esce di strada e finisce contro un palo: paura a Passirano.

Paura a Passirano per un motociclista

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 16 maggio 2025) a Passirano. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 13.15 in codice rosso in via Giuseppe Cesare Abba.

Allertata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un giovane motociclista di 19 anni sia uscito di strada con la sua due ruote finendo contro un palo. Sono stati quindi allertati i soccorsi: ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Presente anche la Polizia Stradale.

Il 19enne è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso.