Inizialmente le sue condizioni non sembravano così gravi, invece è finito in coma farmacologico e in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il motociclista messicano in vacanza in Italia che ieri pomeriggio è finito contro un'auto lungo la provinciale tra Capriolo e Paratico.

E' grave il motociclista che ieri si è schiantato contro un'auto a Capriolo

Stava sorpassando una fila di auto incolonnate in direzione Paratico quando una di queste, una Citroen Berlingo, ha svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio della giardineria. L'impatto è stato inevitabile ed è finito in ospedale in codice giallo. Se però inizialmente le sue lesioni non sembravano gravi, dopo l'arrivo in ospedale a Bergamo il turista 56enne del Messico che era in sella alla sua moto da viaggio è finito in coma farmacologico per via di un peggioramento.

Sul posto ieri pomeriggio sono subito intervenuti i volontari dell'Ambulanza di Adro, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari, che si sono occupati dei rilievi e di far defluire il traffico bloccato lungo la provinciale 469.