Scontro fra auto e moto, in ospedale un 56enne: è successo verso le 15 a Capriolo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabieri della Radiomobile di Chiari, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, ma dalle prime informazioni sembra che nello scontro siano stati coinvolti due veicoli, una moto e un'automobile. E' avvenuto in via Bremola, nella zona commerciale tra Capriolo e Paratico, e inizialmente ha creato lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente il centauro, un 56enne, non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo dall'ambulanza di Adro.

Il traffico invece è ancora rallentato, ha ripreso a scorrere a senso unico alternato.