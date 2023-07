Dopo che sono stati raggiunti ed approvati gli accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione della ciclopedonale Chiari-Rudiano, è in procinto la pubblicazione della gara per l’appalto, in modo da vedere l’opera realizzata entro la fine del mandato.

E’ definitivo il progetto per il San Giovanni

Infatti, il progetto definitivo è ormai realtà. L’opera, come già noto, è stata ratificata da tutti gli Enti coinvolti, la Provincia di Brescia e i Comuni di Chiari, Castelcovati, Rudiano ed Urago d'Oglio, all’interno degli incontri dedicati all'attuazione del futuro Polo del Produrre (l’ambito produttivo sovracomunale in territorio di Chiari), prevedendo l'allargamento dell’arteria stradale per il completamento del collegamento dei centri abitativi di Chiari e di Rudiano, passando sul territorio del Comune di Urago.

È quindi vicinissima la realizzazione del collegamento ciclabile tra Chiari, dalla località San Giovanni, e Rudiano: un progetto nato dall’accordo di area vasta dei sindaci di Castelcovati, Chiari, Rudiano e Urago d’Oglio. Già lo scorso settembre 2022 erano partiti i primi lavori finalizzati alla messa in sicurezza di un nodo cruciale del percorso. Le opere, per le quali Chiari ha messo sul tavolo 60 mila euro di fondi speciali concessi al Comune per interventi vari, compresi quelli sulla mobilità dolce, hanno interessato un tratto lungo via Rudiano, mettendo in sicurezza il punto dove il canale in cemento affiancava la pubblica via a cielo aperto, senza alcuna barriera o protezione. Non si è trattato appunto della totalità dei lavori che riguarderanno l’intera pista, ma di un primo tratto di alcune centinaia di metri che darà poi l’abbrivio all’intera opera, la cui conclusione è prevista per la fine del 2023.

Gli ulteriori interventi

A questi interventi già programmati si aggiungono ulteriori investimenti per la frazione del San Giovanni. La Giunta, infatti, approvato il progetto di riqualificazione dell’intero comparto del San Giovanni con la previsione della realizzazione del parcheggio attiguo alla scuola dell’infanzia e di due rotonde (una dinanzi alla Chiesa in accesso al realizzando parcheggio) e una immediatamente al termine del cavalcavia che creerà una nuova viabilità di collegamento per via Prepositura che verrà a sua volta completamente ridisegnata.

Prevista anche la rivisitazione del percorso, che assumerà la connotazione di un vero e proprio viale, tra il cavalcavia e la chiesetta del San Giovanni con alberature, nuova illuminazione pubblica sul lato della scuola materna con posa anche di fotovoltaici e marciapiedi oltre ovviamente al già programmato percorso ciclo-pedonale. Questi interventi approvati in via definitiva dal Comune di Chiari per la riqualificazione dell’abitato di San Giovanni verranno realizzati per stralci e sono coerenti con quelli necessari per la realizzazione della ciclabile, in modo che possano essere realizzati nei distinti lotti che verranno assegnati alle diverse imprese in modo da aumentare le forze lavoro e concludere la «messa a terra» di tutte le opera entro la fine del mandato.

Al pari della riqualificazione del San Giovanni, anche la nuova ciclo-pedonale è un’opera strategica, non solo per l’implementazione dell’offerta di mobilità dolce in quanto tale, ma come collegamento tra Chiari e il Parco Regionale della Valle dell’Oglio, che permette, fra l’altro, di superare ogni barriera lungo gli oltre quattro chilometri che attualmente separano il parco dalle ciclabili clarensi.

I commenti

Sul tema è intervenuto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Libretti.

L’approvazione del progetto anche riferito al comparto del San Giovanni è un passaggio importantissimo per l’intera riqualificazione della frazione che cambierà completamente il proprio volto e che andrà ad aggiungersi alle altre numerose opere di viabilità. Ci sono tutte le condizioni perché l’impegno, preso come obiettivo di mandato entro la fine del prossimo anno, diventi realtà. C’è un significativo investimento che qualifica anche la frazione del San Giovanni, che vedrà anche altri interventi provenienti da altri progetti di riqualificazione, e apre un corridoio ciclabile importantissimo, pure di promozione del territorio e di collegamento tra Chiari e la Valle dell’Oglio. All’opera già interamente finanziata e l’importo destinato è pari a 1 milione 200 mila euro si aggiungono, pertanto, per la frazione ulteriori 540.000 euro circa di investimenti. Dopo la ciclabile del Santellone, la città prosegue quindi ad investire sulla mobilità dolce.

Non è mancato un commento del consigliere regionale e coordinatore di maggioranza, già sindaco, Massimo Vizzardi.