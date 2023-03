Dramma immane a Castrezzato: Giovanna si è spenta a 34 anni

Aveva solo 34 anni. Una vita intera da vivere e per la quale ha lottato. Giovanna Platto si è spenta a soli 34 anni. L'intera comunità è scossa per la sua perdita.

Giovanna si è spenta a 34 anni

Non c'è una giusta età per morire, ma andarsene a soli 34 anni, nel pieno della vita, è una cosa che non dovrebbe accadere mai. Giovanna Platto si spenta ieri, giovedì 23 marzo, dopo aver lottato contro la malattia. Purtroppo, per la giovane insegnante, non c'è stato niente da fare.

Dramma immane a Castrezzato

La giovane era molto conosciuta in paese. Alla famiglia, devastata dal dolore, si sono aggiunti anche i tantissimi amici della giovane. Nessuno riesce a trovare un perché a questa scomparsa. Giovanna riposa alla Domus Remondina, a Rovato. La veglia è in programma per domani, alle 19.15. Le esequie, invece, sono in calendario per domenica alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Castrezzato.