Vivevano in mezzo a droga e sporcizia: denunciati cinque clandestini

Doppia operazione degli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano che, coordinati dal comandante Luca Leone, nei giorni scorsi hanno individuato cinque clandestini che vivevano in mezzo alla sporcizia e alla droga in due stabili nei pressi delle stazioni ferroviarie di Coccaglio e Cologne.

A Coccaglio

Sporcizia ovunque, degrado e bottiglie piene di escrementi. E pure un coltello. E quanto si è trovata davanti la Municipale durante un controllo effettuato nello stabile ex Enel, occupato abusivamente da due soggetti. Un’operazione che ha fatto seguito alle segnalazioni dei cittadini che avevano notato i movimenti nella palazzina. All’interno, infatti, gli agenti hanno trovato due uomini di origine tunisina che vivevano in precarie situazioni igienico sanitarie effettuando i loro bisogni in bottiglie di plastica che venivano accatastate nella stanza adiacente al loro dormitorio. I due uomini, clandestini sul territorio dello Stato e già noti alle Forze dell’ordine per gli reati, verranno denunciati danneggiamento di bene pubblico, oltre che per aver portato con sé l'arma.

A Cologne

Altri tre clandestini sono stati individuati anche a Cologne. Sotto gli occhi degli agenti è finita un’abitazione situata vicino alla stazione ferroviaria, che nel tempo si era trasformata nel dormitorio di tre cittadini stranieri, immigrati dal Gambia e sprovvisti di documenti, sui quali già pendente un decreto di espulsione del Questore della Provincia di Brescia e di Bergamo. I tre uomini sono stati beccati proprio mentre erano intenti a consumare dell’hashish in un locale che, come nel caso di Coccaglio, si presentava in pessime condizioni igienico sanitarie: sono stati inoltre denunciati alla Procura e segnalati alla Prefettura di Brescia per il consumo di stupefacenti.