Donna si schianta con l'auto contro un albero, le sue condizioni

Incidente a Borgo San Giacomo, la donna è ricoverata in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia.

Ore con il fiato sospeso per i familiari

Si tratta di Michela, 43 anni rimasta coinvolta lunedì 17 ottobre in un terribile incidente in località Acqualunga, mentre percorreva Via Cremona: sposata e madre di due figli, vive con la famiglia a Borgo San Giacomo.

La dinamica del sinistro

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, stando ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi, la 43enne si trovava alla guida di una Ford Fiesta, avrebbe perso il controllo della vettura schiantandosi con violenza con un grosso albero, sul ciglio della strada. La donna, all'arrivo dei soccorsi, era priva di sensi, è stata medicata e intubata per essere poi elitrasportata all'ospedale di Cremona e, successivamente trasferita agli Spedali Civili di Brescia.